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Газета.ру

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Глава МИД Израиля Саар объявил о закрытии консульства Британии из-за Палестины

Глава МИД Израиля Саар объявил о закрытии консульства Британии из-за Палестины

Глава МИД Израиля Гидеон Саар сообщил о закрытии консульства Соединенного Королевства в Иерусалиме и запрете въезда в страну 12 британским политикам.

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