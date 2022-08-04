Нэнси в Тайване: Россия начинает и выигрывает

Источник: politico.com Третья мировая не случилась Для понимания масштаба ситуации, которая случилась 2 августа в Тайване, следует учитывать несколько фактов.
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