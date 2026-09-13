Потребление алкоголя в Петербурге на треть выше, чем в Москве

По данным статистики, изученным РИА Новости, среднегодовое потребление алкоголя на душу населения в Санкт-Петербурге достигло 5,94 литра, что примерно на треть выше, чем в Москве, где этот показатель составил 4,45 литра.
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