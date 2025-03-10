Андреева — о победе над Таусон в Индиан-Уэллсе: пусть ошибается, мне нравится

Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о победе над датчанкой Кларой Таусон. «Я чувствовала, что я доминирую в матче, и она помогала мне это делать своими ошибками, поэтому я решила, что, ну хорошо, пусть ошибается, мне нравится.
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