Андреева — о победе над Таусон в Индиан-Уэллсе: пусть ошибается, мне нравится

Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о победе над датчанкой Кларой Таусон. «Я чувствовала, что я доминирую в матче, и она помогала мне это делать своими ошибками, поэтому я решила, что, ну хорошо, пусть ошибается, мне нравится.