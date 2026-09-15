США сократили военную помощь Европе ради стран Латинской Америки

Matt Rourke/AP/TASS Власти Соединенных Штатов отдадут странам Латинской Америки десятки миллионов долларов, которые раньше планировалось отправить в Европу в качестве военной помощи.
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