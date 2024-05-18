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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джош Харт получил растяжение мышц живота, попытается сыграть в 7-м матче

Форвард «Нью-Йорка» попытается сыграть в решающем 7-м матче серии плей-офф против «Индианы» (3-3), несмотря на травму.

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