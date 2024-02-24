МИД: Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе

AP/TASS Москва не рассматривает возможности выхода из Договора о космосе 1967 года, но видит, что США приписывают России несуществующие намерения разместить в космосе ядерное оружие, одновременно пытаясь добиться там для себя превосходства, в том числе в области вооружений.
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