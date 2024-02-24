РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    жаль тигра! люди потеряли человечностьОтрезавшего лапы ...
  • Ирина
    Парни орлы просто! Герои! Низкий им поклон за их ратные подвиги! Победа будет за Россией!Рядовой Сеитхалил...
  • Ирина Галивец
    Слава нашим хакерам!Хакеры запустили ...

МИД: Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе

МИД: Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе

AP/TASS Москва не рассматривает возможности выхода из Договора о космосе 1967 года, но видит, что США приписывают России несуществующие намерения разместить в космосе ядерное оружие, одновременно пытаясь добиться там для себя превосходства, в том числе в области вооружений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору