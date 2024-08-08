Депутат Хамзаев хочет привлечь к ответственности тех, кто слил информацию о «гибели» Поддубного

МАХАЧКАЛА, 8 августа, ФедералПресс. Вчера появилась информация, что военкор Евгений Поддубный погиб. Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев хочет привлечь к ответственности тех, кто слил эту информацию.
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