МГУ стал лидером по числу призовых мест в предметном рейтинге RAEX

Московский государственный университет имени Ломоносова стал лидером по числу призовых мест в предметном рейтинге RAEX (РАЭКС), вуз вошел в тройку лидеров по 19 предметам, в том числе по биологии и биоинженерии, географии, истории и археологии, лингвистике и иностранным языкам, а также политологии, журналистике, химии и экологии.