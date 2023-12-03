Две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Баффало»

«Каролина Харрикейнз» добыла крупную победу, забросив шесть шайб в ворота «Баффало Сэйбрз». В ночь на 3 декабря в Роли (штат Северная Каролина, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Баффало Сэйбрз».
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