Две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Баффало»

«Каролина Харрикейнз» добыла крупную победу, забросив шесть шайб в ворота «Баффало Сэйбрз». В ночь на 3 декабря в Роли (штат Северная Каролина, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Баффало Сэйбрз».