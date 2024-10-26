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Hyundai просит владельцев кроссоверов Nexo не парковаться на улице из-за утечки водорода

Hyundai просит владельцев кроссоверов Nexo не парковаться на улице из-за утечки водорода

Hyundai призывает владельцев моделей Nexo 2019-2024 годов парковать свои внедорожники с водородным двигателем на улице и «подальше от конструкций», потому что есть вероятность, что они могут привести к утечке водорода и возгоранию.

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