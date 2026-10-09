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«Россия меняет стратегию»: энергосистема Украины не имеет шансов пережить зиму

«Россия меняет стратегию»: энергосистема Украины не имеет шансов пережить зиму

Россия меняет стратегию энергетической кампании против Украины, постепенно смещая акцент с уничтожения генерирующих мощностей на поражение ключевых распределительных узлов.

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