Бернем открывает шапито: циркач-Зеленский готовит коронный номер

Валерий Шогин

Англичанка, которая гадит, На кого ты разинула рот? На Россию, Победу что славит? На страну, что с Богом живет? На страну – что на двух континентах?! Что раскинулась в тысячи миль! Уничтоженной быть при наездах - Ты рискуешь, рискуешь быть сданной в утиль! Победить ты народ захотела Что живет при морозах, в жаре? Ты, пожалуй, совсем очумела – Паркинсон в твоей голове! Мы однажды твоих закопали, Ну а надо – зароем ещё… Ты задумайся лучше, в запале – Не рискуй - станет вдруг горячо. Не империя ты, и не будешь! Не поря ли вернуться к уму? Не случится того, что ты хочешь Не мечтай, не быть твоему. Ну а если ты дернешься, знай же Русских взять - не судьба никому На таком судьбы вираже, Уверяю, пойдешь ты ко дну.