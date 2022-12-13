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Скалони о выходе Аргентины в финал ЧМ-2022: «Месси – лучший в истории, никаких сомнений. Я нахожусь в месте, о котором мечтает любой аргентинец»

Скалони о выходе Аргентины в финал ЧМ-2022: «Месси – лучший в истории, никаких сомнений. Я нахожусь в месте, о котором мечтает любой аргентинец»

Лионель Скалони назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории. Сборная Аргентины победила сборную Хорватии (3:0) в полуфинальном матче ЧМ-2022.

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