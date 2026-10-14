Спасала чужих детей, а погибла в тёмном подвале. В Оренбурге убита медсестра: всплыли шокруюшие факты

Медсестра пропала после школы — четыре дня поисков и страшная находка. Шокирующие подробности в деле медсестры из Оренбурга.
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