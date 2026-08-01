НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ук, мишень һәм җиде сынау: Алабугада «Туган Батыр» турниры узды

Ук, мишень һәм җиде сынау: Алабугада «Туган Батыр» турниры узды

Алабуга шәһәрлегендә уктан ату буенча «Туган Батыр» V Бөтенроссия турниры узды. Анда катнашучылар уктан ату буенча ярышты, ә чара кунаклары үзләрен чүлмәкчелектә, җәя ясауда һәм башка традицион һөнәрләрдә сынап карый алды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии