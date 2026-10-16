Пятый Российский винодельческий форум впервые пройдёт на площадке винно-туристического кластера «Белый мыс» в Геленджике с 21 по 23 октября.
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