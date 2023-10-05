ЭНЕРГИЯ ДНЯ 5 октября 2023 года

Энергетический прогноз на сегодня, пятое октября две тысячи двадцать третьего года = 1009 = Величие разума определяется величием цели: чем более высокая цель, тем больше величие разума = Главное, никогда не надо просить у Жизни того, к чему не чувствуешь себя совершенно готовым = Девушки любят парней с хорошим будущим, а парни любят девушек с хорошим прошлым=Духовные отношения означают сильное желание действовать бескорыстно, с Любовью= Есть 108 чувств: 36 - связанные с прошлым, 36 - связанные с настоящим, и 36 - связанные с будущим = Исполнение желаний начинается прямо здесь и сейчас: хочешь - значит, начало уже положено =Каждое приключение, в которое вы радостно отправляетесь, увеличивает яркий пламень Жизни ="Как из копеек составляются рубли, так из крупинок прочитанного составляется знание"= Когда кидаете в человека грязь, помните: до него она может не долететь, а вот на ваших руках останется = Мои мысли - позитивные и радостные - притягивают ко мне людей счастливых и любящих = Научившись внешней цивилизованности, люди вовсе не избавились от своих животных побуждений = Научитесь отныне пробуждать добрую сторону всех людей, которых вы встречаете = Наша Жизнь всегда приносит пользу людям: она служит им либо примером, либо предостережением = Незрелая личность часто знает, но не умеет.