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Леклер и Норрис вызваны к стюардам из-за инцидента в конце 3-й практики

Леклер и Норрис вызваны к стюардам из-за инцидента в конце 3-й практики

Стюарды расследуют действия Леклера в конце 3-й практики в Барселоне. Инцидент произошел в самом конце сессии, когда многие гонщики тренировали квалификационный темп.

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