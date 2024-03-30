Продается 2-комнатная квартира (44,6 м2), расположенная по адресу: Ул. Пионерская, 111Б, 2 этаж. Квартира cвeтлая, теплая.
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Продается 2-комнатная квартира (44,6 м2), расположенная по адресу: Ул. Пионерская, 111Б, 2 этаж. Квартира cвeтлая, теплая.