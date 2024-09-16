Тарасова заявила, что Игнатова сможет набрать форму и выступить на соревнованиях этого сезона

Фигуристка приняла участие в контрольных прокатах сборной России в выходные Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила уверенность в том, что вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) сможет восстановить свою форму и выступить на соревнованиях в этом сезоне.