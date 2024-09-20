Медвежий угол
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Медвежий угол

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«У нас закон есть»: уроженцы Таджикистана избили многодетную мать битой и лопатой под Красноярском

«У нас закон есть»: уроженцы Таджикистана избили многодетную мать битой и лопатой под Красноярском

Многодетная мать из Красноярского края получила тяжелы травмы, когда вместе с приятелем заступилась за девушек, к которым приставали уроженцы Таджикистана.

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Комментарии
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Eduard
А где же мужчины россияне? А их нет! Они на небо смотрят как обысно!
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41 мин.
Татьянка Яцук
сдрисни уже- надоел!
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33 мин.
Татьянка Яцук
Ну гаишник же наблюдал- ему интересно было....
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31 мин.

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