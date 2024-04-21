Ожидается, что Украина в ближайшее время получит военную помощь в денежном эквиваленте. На эту сумму Киев может купить до 4000 танков.
Депутат Журавлев допустил «атомный» ответ США на новую помощь Украине
Комментарии
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Алексей Сафронов
О боже правый! Какой "атомный ответ сша" сделает Россия, если Путин на на одно нападение не ответил не только пиндосам взорвавший газопровод, а раньше отобравших в 2017 году дипломатическое консульство в пиндостане , но и самым настоящим моськам-приЕбалтам и прочей евро-моли не ответила зеркально?!
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4 час.
Ливень
у вас неруси чего методички не стыкуют? то войну начал то "на на одно нападение не ответил" вы там определитесь уже)))
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1 час.
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