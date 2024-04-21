Депутат Журавлев допустил «атомный» ответ США на новую помощь Украине

Алексей Сафронов

О боже правый! Какой "атомный ответ сша" сделает Россия, если Путин на на одно нападение не ответил не только пиндосам взорвавший газопровод, а раньше отобравших в 2017 году дипломатическое консульство в пиндостане , но и самым настоящим моськам-приЕбалтам и прочей евро-моли не ответила зеркально?!