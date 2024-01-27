Защита персональных данных: основы и специализированное обучение Юлия ПономареваВ современном мире, где информационные технологии играют ключевую роль в каждодневной жизни, защита персональных данных становится все более актуальной темой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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