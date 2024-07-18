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Свежие комментарии

  • Daniil DeNiro
    Они сюда за этим едут все, кому не лень.Русских уравняли ...
  • ninikooo Митусова
    При чем тут семья, если он урод?! Лишить гражданства РФ и после « отсидки» пусть валит на все четыре  стороны, здесь ...Рос в семье судьи...
  • Alex Nемо
    Вы пропустили самое главное в списке ограничений - у них нет права голосовать! Договориться с диаспорой в обмен на "у...Русских уравняли ...

Русских уравняли с мигрантами: Госдума отказалась ограничивать приезжих в праве на маткапитал

Русских уравняли с мигрантами: Госдума отказалась ограничивать приезжих в праве на маткапитал

Царьград коллаж Царьграда Государственная Дума не поддержала ограничение на маткапитал для вступивших в русское гражданство.

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Комментарии
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АТ
Александр Теплов
Нужно зайти с другой стороны.Ведь в других &quot; демократичных странах запада &quot; уже давно действует закон когда все приехавшие в страну получают временное удостоверение на 5-8 лет, урезаны соц.права на этот период,работа на одном месте,без права перехода на другую. И только по истечении этого срока,при отсутствии нарушений пребывания в стране выдается паспорт гражданина.  Этим законом можно ограничить все и в РФ
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1 час.
Alex Nемо
Вы пропустили самое главное в списке ограничений - у них нет права голосовать! Договориться с диаспорой в обмен на &quot;услуги&quot; чтобы все члены диаспоры голосовали так как надо, гораздо проще чем с русскими гражданами!
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1 час.
Daniil DeNiro
Они сюда за этим едут все, кому не лень.
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50 мин.

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