Царьград коллаж Царьграда Государственная Дума не поддержала ограничение на маткапитал для вступивших в русское гражданство.
Русских уравняли с мигрантами: Госдума отказалась ограничивать приезжих в праве на маткапитал
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АТ
Александр Теплов
Нужно зайти с другой стороны.Ведь в других " демократичных странах запада " уже давно действует закон когда все приехавшие в страну получают временное удостоверение на 5-8 лет, урезаны соц.права на этот период,работа на одном месте,без права перехода на другую. И только по истечении этого срока,при отсутствии нарушений пребывания в стране выдается паспорт гражданина. Этим законом можно ограничить все и в РФ
Ответить
1 час.
Alex Nемо
Вы пропустили самое главное в списке ограничений - у них нет права голосовать! Договориться с диаспорой в обмен на "услуги" чтобы все члены диаспоры голосовали так как надо, гораздо проще чем с русскими гражданами!
Ответить
1 час.
Daniil DeNiro
Они сюда за этим едут все, кому не лень.
Ответить
50 мин.
Свежие комментарии