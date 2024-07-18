Русских уравняли с мигрантами: Госдума отказалась ограничивать приезжих в праве на маткапитал

АТ

Александр Теплов

Нужно зайти с другой стороны.Ведь в других " демократичных странах запада " уже давно действует закон когда все приехавшие в страну получают временное удостоверение на 5-8 лет, урезаны соц.права на этот период,работа на одном месте,без права перехода на другую. И только по истечении этого срока,при отсутствии нарушений пребывания в стране выдается паспорт гражданина. Этим законом можно ограничить все и в РФ