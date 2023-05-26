Значение старинных примет в праздник 28 мая 2023 года, строгие запреты дня Марина ОнегинаУтром воскресного дня 28 мая 2023 года в православных храмах обязательно не забудут почтить святого Пахомия Великого, чья жизнь оборвалась преждевременно.