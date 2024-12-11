В России за год цена искусственной ёлки выросла почти на 15%

В среднем приобрести искусственную ель можно за 4260 рублей.Средняя цена на искусственные ёлки в России с 20 ноября по 5 декабря составила 4 260 рублей — на 14% выше, чем в аналогичный период прошлого года, согласно исследованию, проведенному сервисом электронных платежей ЮMoney и аналитическим ресурсом "Чек индекс" компании "Платформа ОФД".