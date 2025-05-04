Туристы из Турции бегут и обещают не возвращаться: отдыхающие поделились впечатлениями – ободрали как липку и опустошили кошельки за раз Ольга БезродняяТуристы напуганы ценами в Турции и клянутся, что больше туда не поедут.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии