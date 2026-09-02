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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владислав Третьяк: «Российский хоккей на подъеме, без него жизнь в России не представить. Сезон не начался, а меня просят помочь с билетами на матчи популярных команд – их не достать, распроданы»

Президент ФХР  Владислав Третьяк заявил о росте интереса к Фонбет Чемпионату КХЛ перед стартом юбилейного сезона отечественного хоккея.

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