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Происшествия

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В Херсонской области сотрудники Госавтоинспекции организовали профилактическое мероприятие для водителей СИМ

С целью обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных происшествий сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД России «Скадовский» провели профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение нарушений Правил дорожного движения водителями средств индивидуальной мобильности (СИМ), а также на снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий.

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