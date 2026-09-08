В Херсонской области сотрудники Госавтоинспекции организовали профилактическое мероприятие для водителей СИМ

С целью обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных происшествий сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД России «Скадовский» провели профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение нарушений Правил дорожного движения водителями средств индивидуальной мобильности (СИМ), а также на снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий.