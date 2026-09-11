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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никола Йокич: «В НБА моими примерами были Джамир Нельсон, Уилсон Чендлер и Майк Миллер. Делаю то же самое, 295 дней из 300 на тренировках»

Никола Йокич рассказал, как научился соответствовать уровню НБА. «После перехода в НБА примерами для меня стали Джамир Нельсон и Уилсон Чендлер.

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