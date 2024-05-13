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Антонов: Обещания Киева не применять оружие США по целям в РФ ничего не стоят

Антонов: Обещания Киева не применять оружие США по целям в РФ ничего не стоят

Руководитель дипломатической миссии Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что заверения киевского режима о намерении не использовать полученное от Штатов вооружение для поражения объектов в РФ оказались ложью.

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