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Лондон и Париж лицемерят в вопросах с беженцами – Захарова

Лондон и Париж лицемерят в вопросах с беженцами – Захарова

Официальный представитель МИД РФ упрекнула Лондон и Париж в лицемерном отношении к беженцам из Сирии и использование темы мигрантов для продвижения своих геополитических интересов и информационной кампании против Дамаска, сообщает РИА Новости.

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