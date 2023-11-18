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Эксперт дала советы по составлению личного финансового плана

Эксперт дала советы по составлению личного финансового плана

Личный финансовый план представляет собой стратегию по достижению определенных целей. Финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова, рассказала «Известиям», зачем он нужен и как его правильно составить.

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