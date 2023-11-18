Эксперт дала советы по составлению личного финансового плана

Личный финансовый план представляет собой стратегию по достижению определенных целей. Финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова, рассказала «Известиям», зачем он нужен и как его правильно составить.
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