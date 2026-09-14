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Тульские новости

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Погода в Туле на предстоящей неделе ожидается теплой, но с дождями

Погода в Туле на предстоящей неделе ожидается теплой, но с дождями

На неделе ожидаются колебания температуры и большая вероятность дождей.В понедельник, 14 сентября, днем воздух прогреется до +19 градусов, осадков не ожидается.

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