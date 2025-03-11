Полицейские уличили индивидуального предпринимателя из Краснодарского края в мошенничестве

В дежурную часть ОМВД России по городу Анапе с сообщением о мошенничестве обратились трое кубанцев. Со слов заявителей, по объявлению в сети Интернет они заключили с индивидуальным предпринимателем договоры об изготовлении деревянных срубов, однако мужчина не выполнил взятые на себя обязательства и перестал выходить на связь.