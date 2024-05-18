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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«С днем рождения меня». Загитова выложила фото с лепестками роз на кровати

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала пост по случаю 22-летия. Фигуристка показала фото с лепестками роз, выложенными на кровати в слова «Happy birthday».

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