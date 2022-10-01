«После пощечины от «Спартака»… Алексей Стрепетов - о матче «Зенит» - «Ростов»

Известный футбольный эксперт, бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» поделился ожиданиями от предстоящего матча петербуржцев против «Ростова» и объяснил, почему не считает команду Валерия Карпина главным конкурентом питерцев в борьбе за золотые медали.