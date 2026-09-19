Самый опасный паук Финляндии захватывает новые земли

Как ветер и климат меняют карту обитания ядовитого паука Cheiracanthium punctorium.Ядовитый паук Cheiracanthium punctorium активно увеличивает зону своего обитания в Финляндии и уже достиг полуострова Порккала вблизи Хельсинки.
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