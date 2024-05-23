Спортивный юрист подтвердил интерес "ПСЖ" к Матвею Сафонову

Спортсмены продолжают покидать Россию ради карьерных перспектив в европейском футболе. Один из последних примеров - полузащитник Арсен Захарян, перешедший из "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад", а также полузащитник Далер Кузяев, который после ухода из "Зенита" стал игроком французского "Гавра".