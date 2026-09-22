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Неизвестный открыл огонь перед школой на западе Турции

Неизвестный открыл огонь перед школой на западе Турции

Утро в районе Тургутлу началось с ЧП у стен Анатолийского технического лицея Четыре школьника пострадали от стрельбы рядом с лицеем в провинции Маниса на западе Турции, сообщает телеканал TGRT.

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