Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с поддельными письмами от банков

Мошенники начали использовать новую схему. Об этом предупредила эксперт проекта "Народного фронта" "За права заемщиков", куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова, передает "ФедералПресс" со ссылкой на РИА Новости.
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