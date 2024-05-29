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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с поддельными письмами от банков

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с поддельными письмами от банков

Мошенники начали использовать новую схему. Об этом предупредила эксперт проекта &quot;Народного фронта&quot; &quot;За права заемщиков&quot;, куратор платформы &quot;Мошеловка&quot; Алла Храпунова, передает &quot;ФедералПресс&quot; со ссылкой на РИА Новости.

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