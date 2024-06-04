Собянин: Дни исторического и культурного наследия посетили более 20 тыс. человек

Более 20 тысяч горожан приняли участие в экскурсиях, мастер-классах, лекциях и квестах Впервые в маршруты по городу была внедрена технология дополненной реальности, благодаря которой исторические памятники ожили перед глазами посетителей.
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