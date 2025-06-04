Филиал фонда «Защитники Отечества» принял более 5 тысяч обращений за два года

Фонд оказывает содействие в получении необходимой помощи демобилизованным участникам СВО и членам семей погибших бойцов 1 июня 2023 года во всех регионах России в соответствии с Указом Президента были открыты филиалы Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
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