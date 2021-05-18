Пермский депутат пожаловался на оскорбления от спикера думы. «Давно бы меня размазал»

Недовольство спикера могли вызвать публикации в соцсети его коллеги по думе Депутат Чайковской городской думы Дмитрий Новокрещенов опубликовал на своей станице во «Вконтакте» запись телефонного разговора с председателем думы Михаилом Шубиным.