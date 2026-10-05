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Мировое обозрение

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Армия России развязала ожесточённые встречные бои с ВСУ у Красного Лимана

Армия России развязала ожесточённые встречные бои с ВСУ у Красного Лимана

Главное в тезисах: Тезис 1: Глава ДНР Денис Пушилин заявил о «ожесточённейших встречных боях» в районе Красного Лимана, где российские подразделения отражают контратаки ВСУ.

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