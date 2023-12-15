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Юрий Бурлачко сказал о значимых для края темах пресс-конференции президента

Юрий Бурлачко сказал о значимых для края темах пресс-конференции президента

- Большая часть поднятых в процессе общения вопросов актуальна для Краснодарского края,- отметил в своём комментарии после окончания пресс-конференции председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

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