Как вас теперь понимать? - Юрий Селиванов

Евгений Рудаков Tatyana Zaytseva Никакая она не оппозиция. Народ украинский, известно давно, Прекрасен, ему одобрение! А власть Украины – такое говно, Не годное и в удобрение. Зачем же, народ наш певучий, оно Нужно вам вонючее это говно. Сметёте его и вы будете правы. Метите в Европу… Да хоть до Варшавы

Леонид Руси Все они одним мылом мазаны... Пиндосы их подмазывают, а выхухоль хохлатая и рада. Рада вообще не славянской нации. Кастрюлеголовое население на коленях стоит, штанов не жалея