Политическая риторика украинской официальной оппозиции, к большому сожалению, мало чем отличается от пропагандистской демагогии правящего русофобского режима Сегодня исполнилось 78-лет со дня освобождения Киева войсками Красной армии в ноябре 1943 года.
Как вас теперь понимать? - Юрий Селиванов
Комментарии
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Евгений Рудаков
Tatyana Zaytseva
Никакая она не оппозиция.
Народ украинский, известно давно, Прекрасен, ему одобрение! А власть Украины – такое говно, Не годное и в удобрение. Зачем же, народ наш певучий, оно Нужно вам вонючее это говно. Сметёте его и вы будете правы. Метите в Европу… Да хоть до Варшавы
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7 час.
Леонид Руси
Все они одним мылом мазаны... Пиндосы их подмазывают, а выхухоль хохлатая и рада. Рада вообще не славянской нации. Кастрюлеголовое население на коленях стоит, штанов не жалея
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6 час.
Вячеслав Белослюдов
И что ? Не сказав слово " советский " и СССР они отреклись от победы? От подвига народа? Этим переписали историю? Так они в независимом государстве сейчас живут. И поздравляют народ Украины, а не СССР. Как и все остальные. А где Ленинград? Где Сталинград? Сами то тоже переписали. Город-герой всё-таки Ленинград или Санкт-Петербург?
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4 час.
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