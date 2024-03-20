МИД: фундамент отношений России и Японии практически полностью разрушен

АндрейБорков

Заявлять о том, что Япония недружественная и т.д. можно сколько угодно. Но это очень похоже на пустозвонство! Почему? Да по тому, что в нефте-газовых проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2" порядка 30% активов, а значит и получаемых Японией энергоресурсов, принадлежат японским компаниям. Не кисло когда 1/3 нефти и газа с месторождений и предприятий переработки идет в НЕДРУЖЕСТВЕННУЮ СТРАНУ! А ОФИЦИАЛЬНЫЕ КВОТЫ на 2024 год на вылов морских биоресурсов в территориальных водах и исключительной экономической зоне России в районе Курильских остров, Сахалина (Охотское море) и Тихий океан, предоставлены Японии? Да на Сахалине и Курильских островах японцев резко поубавилось, но они все равно есть, приезжают. Это тоже кажется странным. Если уже вводить санкции и ограничения, то не надо половинчатых мер и пустой болтовни. Заморозить активы нефте-газовых компаний Японии на этих проектах, а на время заморозки ввести конкурсное управление. Запрет на поставку нефти, газа, угля и т.п. из РФ в Японию. Запрет нахождения в территориальных водах РФ японских добывающих биоресурсы судов, запрет на вылов биоресурсов японскими судами в исключительной экономической зоне РФ. Запрет на проход любых плавсредств(судов, кораблей, катеров, лодок, яхт....) под флагом Японии через территориальные воды РФ.... Вот тогда это подействует, а пока БЛА-БЛА-БЛА.