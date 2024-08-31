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Царьград

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Маск ограничит зарубежные поездки после ареста Павла Дурова

Маск ограничит зарубежные поездки после ареста Павла Дурова

Изобретатель не уточнил, какие именно страны он считает небезопасными для себя.Илон Маск заявил о возможности ограничения своих поездок за границу после ареста основателя «Телеграм» Павла Дурова во Франции.

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